Как не заболеть гриппом и ОРВИ: полезные советы

Простые правила помогут избежать болезней.
Осень — активная пора болезней. Вокруг гриппа, ОРВИ и COVID-19 существует множество мифов. Чтобы предотвратить заболевание следует придерживаться простых, но эффективных советов.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.
Действенные советы и профилактики
- Чаще мойте руки с мылом, особенно после контакта с перилами, дверными ручками, предметами общего пользования. Если вы не можете помыть руки, используйте антисептики на основе спирта
- Носите маску правильно. Маска должна полностью закрывать рот и нос
- Одевайтесь по погоде и держите ноги в тепле. Помните, что перегрев так же опасен, как и переохлаждение.
- Вирусы не любят свежий воздух и быстро погибают в нем. Поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку
- Избегайте контактов с больными, так же и сами — оставайтесь дома, если вам плохо. Держите дистанцию с другими не менее 1,5 м.
- Вакцинируйтесь — это самый эффективный метод профилактики заболевания и осложнений.
- Питайтесь сбалансировано, будьте физически активными и полноценно спите
- При первых же признаках респираторного заболевания обязательно обращайтесь к своему семейному врачу.
Напомним, ранее в Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.
Ранее Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинацию против COVID-19. Когда она будет, читайте здесь.