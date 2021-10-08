Как не заболеть гриппом и ОРВИ: полезные советы

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: полезные советы

Простые правила помогут избежать болезней.

Осень — активная пора болезней. Вокруг гриппа, ОРВИ и COVID-19 существует множество мифов. Чтобы предотвратить заболевание следует придерживаться простых, но эффективных советов.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины на странице в Facebook.

Также читайте Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей: какую уже можно приобрести в аптеках

Действенные советы и профилактики

Чаще мойте руки с мылом, особенно после контакта с перилами, дверными ручками, предметами общего пользования. Если вы не можете помыть руки, используйте антисептики на основе спирта

Носите маску правильно. Маска должна полностью закрывать рот и нос

Одевайтесь по погоде и держите ноги в тепле. Помните, что перегрев так же опасен, как и переохлаждение.

Вирусы не любят свежий воздух и быстро погибают в нем. Поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку

Избегайте контактов с больными, так же и сами — оставайтесь дома, если вам плохо. Держите дистанцию с другими не менее 1,5 м.

Вакцинируйтесь — это самый эффективный метод профилактики заболевания и осложнений.

Питайтесь сбалансировано, будьте физически активными и полноценно спите

При первых же признаках респираторного заболевания обязательно обращайтесь к своему семейному врачу.

Напомним, ранее в Минздраве подробно объяснили, как действовать украинцам с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.

Ранее Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинацию против COVID-19. Когда она будет, читайте здесь.

Станет ли коронавирус сезонным заболеванием, как грипп и простуда

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку