Як заблокувати дзвінки з невідомих номерів на смартфоні

Навіть якщо ви не берете кредити, уникаєте шахраїв та не зв’язуєтесь із колекторами, вони все одно можуть набридати вам своїми дзвінками. Якщо ви хочете відключити дзвінки від невідомих номерів - вам стануть у пригоді поради, як заблокувати телефонний спам у матеріалі ТСН.ua.
Часто, заблокувавши один номер, цього виявляється недостатньо щоб позбутися спам-дзвінків, адже вам можуть дзвонити з різних номерів. Можливо, ваш телефон потрапив до бази даних сумнівної організації, і, у такому випадку, вам можуть поступати дзвінки навіть вночі. В такому випадку у пригоді стане блокування усіх номерів, що не вписані у телефонну книгу.
Блокування дзвінків з невідомих номерів на Android
Для того, щоб позбутися надокучливих дзвінків, необхідно:
- Зайти в стандартний додаток «Телефон».
- Натиснути на кнопку меню та вибрати «Налаштування».
- Перейти в розділ «Заблоковані номери».
- Активувати блокування дзвінків з невизначених номерів в пункті «Невідомі номери».
Як відключити звук дзвінка від незнайомих номерів
У багатьох телефонів є можливість відключити звук дзвінка від незнайомих номерів. В такому випадку, номер, якого немає в списку контактів, відобразиться на екрані телефона, але звук і вібрація будуть відключені.
Щоб відключити звук дзвінка незнайомого номера, потрібно налаштувати на телефоні режим "Не турбувати". У більшості телефонів він знаходиться в розділі "Налаштування" - "Звук".
Зайти в «Налаштування» та вибрати Звук – Не турбувати
Можна задати блокування або від незнайомих контактів, або від усіх абонентів. Деякі телефони дозволяють задавати винятки - вимикати сповіщення про повторні дзвінки, коли людина дзвонить кілька разів.
Якщо необхідно, увімкніть звуки SMS та месенджерів та змініть параметри в розділі «Виключення», якщо вам потрібно, наприклад, щоб нагадування календаря продовжили приходити
В розділі «Не турбувати» натисніть кнопку «Включити»
Тепер ви будете бачити дзвінки від тих, кого немає у вашій телефонній книзі, в розділі «Пропущені» та, при необхідності, зможете перетелефонувати їм.
Можна задавати графік - в які дні тижня буде вимкнений режим"не турбувати".
Таким чином, сумнівні дзвінки більше не будуть вас турбувати. Альтернативним способом може стати обрання режиму «Без звуку» для всіх дзвінків, а потім окремо для контактів задати потрібні мелодії дзвінка.
Спеціальні програми для блокування дзвінків з незнайомих номерів
Можна встановити сторонні програми для блокування незнайомих номерів - наприклад, "Не дзвони мені", "Чорний список"; "Блокувальник дзвінків". Програми не працюють на "айфонах".
Блокування дзвінків з невідомих номерів на iPhone
Починаючи від 13 версії операційної системи iOS, блокувати дзвінкі від невідомих абонентів стало достатньо легко. Для цього вам необхідно:
- Зайти в «Налаштування» - «Телефон».
- Активувати функцію «Заглушення невідомих».
Тепер людина, що телефонує вам з невідомого номеру, буде чути короткі гудки на іншому кінці дроту, а по завершенню дзвінка, вам прийде сповіщення про те, з якого номеру дзвонили.
Для старших версій iOS також є спосіб, як позбутися небажаних дзвінків. Вам потрібно активувати режим блокування наступним чином:
- Зайти в «Налаштування – Не турбувати».
- Перевести перемикач «Не турбувати» в активний стан. Після цього біля годинника має з’явитися іконка місяця, а телефон перестане відтворювати звуки сповіщень.
- Тепер вам варто додати контакти до списку «Обраних». Для цього згорніть меню налаштувань та відкрийте «Контакти». Тепер по черзі відкривайте ваші контакти та в нижній частині екрану натискайте на «Додати в Обране».
- Повертаємось у меню налаштувань. Відскрольте нижче до пункту меню «Допуск викликів» та обирайте функцію «Від обраних»
Таким чином, обрані вами контакти блокуватись не будуть, а ось іншим дзвінкам – зась.
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