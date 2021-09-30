Як отримати COVID-сертифікат, якщо зробили щеплення різними вакцинами: інструкція від "Дії"

Як отримати COVID-сертифікат, якщо зробили щеплення різними вакцинами: інструкція від "Дії"

Щеплені різними вакцинами українці зможуть згенерувати COVID-сертифікат у "Дії".

В Україні у застосунку "Дія" відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат, навіть якщо у громадянина "мікс" вакцин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Йдеться про те, якщо українець вакцинувався першою дозою AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, а друге отримав щеплення препаратами Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Щоб отримати сертифікат у "Дії" треба оновити застосунок в AppStore або Google Play. Далі слід натиснути “Послуги”, після цього - “COVID-сертифікати" і "Отримати сертифікат". Наприкінці у вас попросять підписати згоду на передавання даних "Дія.Підписом".

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"Коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, сертифікат одразу підтягнеться в застосунок", - йдеться в повідомленні.

До слова, зараз існують декілька видів COVID-сертифікатів:

"жовтий" внутрішній, який можна отримати після щеплення першою дозою дводозної вакцини. Він діє 120 днів та доступний у застосунку Дія на iOS. Згодом буде і на Android.

"Зелений" внутрішній, видається після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів.

Міжнародний COVID-сертифікат, який також генерується після повного курсу вакцинації на 365 днів.

Міжнародний сертифікат можна також згенерувати і роздрукувати на порталі "Дія". Документ сформується у форматі PDF, який можна роздрукувати або зберегти на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Наразі міжнародні COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані в ЄС. Вільно подорожувати українці наразі можуть до щонайменше 43 країн. Список розширюється щомісяця, його можна перевірити за посиланням.

Від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

Як повідомлялося, в Україні під час посилення обмежень поліція почне перевіряти COVID-сертифікати по QR-коду.

Нагадаємо, керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли "ковідні" свідоцтва, можуть відсторонити від роботи. МОЗ має намір звернутися із відповідною ініціативою до власників закладів охорони здоров’я, де були виявлені порушення. Якщо порушення буде виявлене повторно, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії медичного закладу.

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Чому виникають проблеми з сертифікатами вакцинації в "Дії" і як діяти в такій ситуації

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