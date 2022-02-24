Яке завтра, 25 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 25 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 лютого 2022 року – п’ятниця. Цього дня в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. А в світі День револьвера. В православному календарі – вшанування пам’яті Олексія Чудотворця.

До Нового року залишилось 309 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

25 лютого в Україні і світі святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Професійне державне свято було запроваджене 2010 року. Ініціатором створення став Михайло Єжель. Головна задача інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ полягає в організації та виконанні технічного забезпечення польоту. Це дуже важлива робота, адже від неї залежить, наскільки правильно буде виконувати свої обов’язки екіпаж. Всю техніку інженери спочатку перевіряють на собі, а тому їхня професія – це щоденний ризик.

Головною метою створення професійного свята інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ в підвищенні престижу служби, збільшення інтересу суспільства до неї, а також створення патріотичного настрою серед молоді.

25 лютого - День револьвера / Pexels

Щороку 25 лютого святкують День револьвера. Саме цього дня 1836 року було отримано патент на шестизарядний кремнієвий револьвер 45-го калібру. Іноді його винахідником помилково вважають Самуеля Кольта. Але насправді ідея створення револьвера належить американцю Джону Пірсону, який згодом продав її Кольту.

Револьвером називається стрілецька зброя, яку застосовують для стрільби на дистанцію до 100 метрів. Його вважають надійнішим за самозарядний пістолет, тому що ним можна ще й користуватися однією рукою. Є у револьвера і недолік. А саме обмежена кількість набоїв у барабані.

Які завтра свята ще в світі:

Карнавал в Ріо-де-Жанейро (Бразилія);

Мальтійський карнавал;

Національний день Кувейту.

Яке завтра, 25 лютого, церковне свято

25 лютого - день пам'яті Олексія Чудотворця / commons.wikimedia.org

25 лютого в церковному календарі – день пам’яті Олексія Чудотворця. Він був вихідцем з боярського роду на Русі. Матір Марія і батько Федір були боярами в Чернігівському князівстві. Хрестили його ім’ям Єлевферій. Ще в 12-річному віці почув хлопчик голос, який йшов з небес: “Для чого, Олексію, ти даремно трудишся. Я зроблю тебе ловцем людей”. Довго він думав, що можуть ці слова означати.

В юнацькому віці він покинув своїх батьків, вступив до Богоявленського монастиря і прийняв чернечий постриг, отримавши ім’я Олексій. Сталося це 1320 року. З того часу і до 40-річного віку Олексій Чудотворець проводив весь свій час в молитвах, праці і чернечих справах. Його дуже поважали і любили. 1354 року Олексія зробили митрополитом Київським і всієї Русі. Коли він прийняв управління Церквою, то почав ще сильніше служити їй словом та ділом.

Чудотворцем же його назвали після того, як Олексій зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу. Помер святий 1378 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 лютого

Які завтра іменини: Антон, Олексій, Євген, Марія.

Талісманом людини, народженої 25 лютого є гагат. Красивий камінь чорного кольору, який має природне походження. В давнину часто використовували в народній медицині. Вважалося, що гагат допомагає боротися з подагрою та стресом.

25 лютого народилася українська поетеса, перекладачка, культурна діячка Леся Українка / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1555 рік – іспанський композитор епохи Відродження Алонсо Лобо;

1591 рік – німецький релігійний поет, священик-єзуїт Фрідріх Шпее;

1707 рік – італійський драматург Карло Ґольдоні;

1841 рік – французький художник П’єр-Огюст Ренуар;

1842 рік – німецький письменник Карл Май;

1849 рік – український статистик, економіст, соціолог Федір Щербина;

1850 рік – український письменник, публіцист, видавець Володимир Барвінський;

1871 рік – українська поетеса, перекладачка, культурна діячка Леся Українка;

1873 рік – італійський оперний співак Енріко Карузо;

1887 рік – український актор, режисер Лесь Курбас;

1905 рік – український хореограф, балетмейстер Павло Вірський;

1917 рік – англійський письменник Ентоні Берджес;

1919 рік – італійський письменник Пьєтро Гаріндзі;

1932 рік – художник-монументаліст, скульптор Володимир Мельниченко;

1943 рік – англійський рок-музикант, співак, композитор Джордж Гаррісон;

1950 рік – американський кінорежисер і сценарист Ніл Джордан.

Що не можна робити цього дня

25 лютого заборонялося давати в борг гроші.

Не думайте цього дня погано про інших людей.

Після заходу сонця 25 лютого не можна ходити в гості.

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 25 лютого

25 лютого висять довгі бурульки, значить гарно вродять овочі / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: завірюха вказує на те, що влітку буде багато опадів;

25 лютого тумани, значить літом будуть дощі;

якщо день холодний, весна буде ранньою і теплою;

25 лютого на небі видно зірки до багатого врожаю;

висять довгі бурульки, значить гарно вродять овочі.

25 лютого вже починалася сильна відлига, а тому люди часто ходили на риболовлю. Саме через це день отримав в народі назву “Олексія Рибного”. Також 25 лютого був особливим днем для господинь. Жінки клали пряжу на сніг і залишали так на кілька годин. Вірили, що тоді робота буде йти гарно, а всі речі виходитимуть ідеальними і довго служитимуть.

25 лютого знахарі лікували переляк. В народі вважали, якщо людина сильно злякалася, то її потрібно зцілити особливим чином, інакше вона може серйозно захворіти.

Погода на завтра, 25 лютого

Завтра, 25 лютого, в Києві ясне вранішнє небо швидко затягнеться хмари, без опадів. У Львові проясниться лише до вечора, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів. В Харкові похмуро, вдень сильний сніг, який до вечора зміниться на дощ.

Температура повітря в Києві +7 вдень і +1 вночі. У Львові +6 вдень і -1 вночі. В Одесі +9 вдень і +1 вночі. В Харкові +1 вдень і -3 вночі.

Пам’ятні дати 25 лютого

25 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликає українських медиків робити щеплення проти коронавірусу / Pexels

Цього дня рік тому тодішній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликає українських медиків робити щеплення проти коронавірусу, а в український прокат виходить пригодницький фільм “Том і Джеррі”.

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 лютого:

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