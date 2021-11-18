Яке завтра свято – все про 19 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 19 листопада, церковне свято, що не можна робити

19 листопада 2021 року – п’ятниця. Цього дня 1942 року відбулася битва під Сталінградом, яка кардинально змінила події Другої Світової війни, а 1997 року з мису Канаверал (США) стартував космічний човник із першим космонавтом незалежної України на борту.

До Нового року залишається 42 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

Щороку 19 листопада в Україні святкують День працівників гідрометеорологічної служби. Тому саме час привітати людей, для яких це професійне свято. Подія була започаткована указом президента 2003 року. А дату було обрано невипадково, адже саме в листопаді 1920 року було створено українську гідрометеорологічну службу.

Гідрометеорологія займається вивченням усіх процесів, які відбуваються в гідросфері та атмосфері. На сьогоднішній день в Україні налічується близько 5 тисяч працівників гідрометеорологічної служби.

Також в Україні 19 листопада святкують День працівника скляної промисловості або скловиробника. Започатковане це свято від 2003 року, а дату обрали на честь дня народження вченого Михайла Ломоносова, який народився 1711 року. Саме він створив хімічне виробництво скла, започаткував технологію виготовлення кольорового скла. Цікавий факт – перші скляні вироби були ще у Єгипті, а ось в Київській Русі вони з’явились лише в 11 столітті.

19 листопада святкують Міжнародний день чоловіків / Pexels

Щорічно в світі 19 листопада святкують Міжнародний день чоловіків. Перші думки про необхідність створення такого свята з’явилися ще в 1960-х роках. А першими відсвяткували його в Тринідад і Тобаго. За словами професора з Вест-Індійського університету Джерома Тілуксінгха у світі існує гендерна несправедливість, яка направлена на чоловіків. А датою проведення свята він запропонував день народження свого батька.

Спочатку ініціативу підхопили країни Карибського басейну, згодом Європа, Азія та Північна Америка. Цікавий факт – у світі на 100 народжених дівчат припадає близько 107 хлопчиків.

19 листопада святкують Всесвітній день зерна (Міжнародний день цільнозернової продукції). Головна мета цього свята – нагадати суспільству, що питання продовольчих продуктів є дуже важливим для людства. Саме цільнозернові культури дозволяють зменшити кількість використаної води, більш раціонально використовувати землю.

Від 2014 року в світі 19 листопада також святкують День жінок-підприємців. Вперше свято було проведено в нью-йоркській резиденції ООН. Україна ж приєдналася до ініціативи лише 2016 року. Це стало можливим завдяки допомозі Міжнародної Амбасади жінок-підприємців. Метою свята є збільшення можливостей для жінок в бізнес-діяльності.

19 листопада в світі – Всесвітній день запобігання насильству над дітьми. Його започаткував Фонд жіночого світового саміту в 2000 році. Головною метою цього дня вважається звернення уваги на необхідність дотримуватися прав дитини і попередження насильства над ними.

Яке завтра церковне свято

19 листопада день пам'яті святителя Павла, архієпископа Константинопольського / Pexels

19 листопада за релігійним календарем – пам'ять святителя Павла, архієпископа Константинопольського. Святитель Павло став патріархом в 340 році, коли в Константинополі повторно спалахнула аріанська єресь. На Соборі під час вибирання патріарха аріан було досить багато. І всі вони були проти кандидатури святителя Павла. Проте більшість все ж проголосувала “за”.

Імператор Констанцій, будучи аріанином, скликав собор і незаконно зняв святителя Павла та вигнав його зі столиці. А на його місце поставили Євсевія Нікодимського. Патріарх Павло на той час вирушає до Рима, де знаходили прихисток інші православні єпископи.

Коли Євсевій помер, Павло вирішив повернутися до Константинополя. І простий люд був дуже радий бачити архієпископа. Проте Констанцій знову вигнав Павла і той поїхав повторно до Риму. Констанцію відправив лист імператор Констант і лише після цього Павло зміг повернутися на рідну землю.

Однак, після смерті імператора Константа, архієпископа Павла знову вигнали і зіслали на цей раз до Вірменії. В місті Кукуз він і прийняв мученицьку смерть. Під час Божественної літургії, яку він проводив, до храму ввірвалися аріани і задушили його. Це було в 350 році.

19 листопада також вшановують пам’ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. За своє життя вони зазнали чимало гонінь і тому після смерті їх занесли до лику святих.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 листопада

Які завтра іменини: Герман, Северин, Павло, Гаврило, Клавдій, Віктор, Арсеній, Василь, Анатолій, Микола, Микита, Клавдія, Олександра, Ніна, Серафима.

Талісманом людей, народжених 19 листопада, є нефрит. Це напівдорогоцінний камінь, який здавна цінився за свої властивості. В Древньому Китаї філософи пов’язували нефрит з духовними якостями людини, а саме справедливістю і мудрістю. Цікавий факт – цей камінь використовували ще в бронзовій добі для виготовлення інструментів.

В цей день народилися:

1789 рік – мовознавець, фольклорист Михайло Лучкай;

1831 рік – 20-й президент США Джеймс Гарфілд;

1839 рік – засновник заводу “Шкода”, підприємець і технолог Еміль Шкода;

1840 рік – біолог і ембріолог, Олександр Ковалевський;

1878 рік – генетик, цитолог, відкривач мітохондрій у рослин Григорій Левицький;

1907 рік – патофізіолог, ендокринолог Василь Комісаренко;

1917 рік – прем’єр міністр Індії Індіра Ганді;

1962 рік – акторка Джоді Фостер;

1983 рік – канадсько-українська модель Дарія Вербова.

Що не можна робити цього дня

19 листопада не можна думати про інших погано, лихословити, сваритися.

Наші предки намагалися не виносити цього дня сміття з хати.

19 листопада не беруть в борг і не позичають гроші.

Не варто лінуватися.

Народні прикмети і традиції

19 листопада вірили, якщо на небі зірки здаються маленькими – скоро випаде сніг / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на річці промерзає купою лід, наступного року чекали на багато хліба;

коли коні з апетитом їдять, взимку не будуть хворіти;

19 листопада гладкий лід, можна очікувати хорошого урожаю;

снігопад вказував на сніжну зиму;

якщо на небі зірки здаються маленькими – скоро випаде сніг.

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За народним календарем 19 листопада наші предки святкували “День Павла Сповідника”, який ще називали “Павла-льодоставу”. Часто в цей день вже були морози, тому річки і ставки остаточно замерзали. А селяни готувалися до зимової риболовлі.

Вважалося, що 19 листопада потрібно провести в сімейному колі. Якщо збирається разом уся родина, значить вона буде міцною і дружною. Намагалися дати цього дня обіцянку і обов’язково її виконати. Це означало, що ви залишаєте все погане в минулому.

Пам’ятні дати 19 листопада

19 листопада 2020 року у Чехії на три тижні продовжують надзвичайний стан через Covid-19 / Pexels

Цього дня рік тому у Чехії на три тижні подовжують надзвичайний стан через COVID-19, а в Україні визначено переможця на найкращий ескіз великого герба України.

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 листопада:

1190 — було засновано Тевтонський орден;

1626 — у Немирові відкрили церковне братство, при якому також запрацювала школа;

1891 — у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1916 — надання автономії Східній Галичині від імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа I;

1921 — декрет Ради Народних Комісарів УСРР створив Укрмет — центральну метеорологічну службу республіки;

1942 — почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом (операція "Уран"), який перевернув події Другої Світової війни;

1969 — бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол, це сталося на 909-му матчі футболіста;

1986 — в СРСР ухвалено Закон про індивідуальну трудову діяльність;

1997 — з мису Канаверал почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту космічного човна "Колумбія", у якій разом із космонавтами з США і Японії взяв участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.