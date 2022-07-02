Є запитання: як довго можна годувати грудьми

Є запитання: як довго можна годувати грудьми

Під час війни грудне вигодовування значно спрощує турботу про дитину.

В умовах дефіциту дитячої суміші та інших продуктів материнське молоко може стати справжнім порятунком для вашого малюка.

Відповідаємо на запитання, які турбують матусь немовлят. Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Аліна, 27 років запитує: "Моєму синові 1 рік і 7 місяців і він і досі просить груди. Чи це нормально?"

Так, це абсолютно нормально. Материнське молоко – джерело поживних речовин, важливих для здорового зростання, розвитку та захисту дітей від народження до 2 років та довше.

Також читайте Чи всі жінки можуть годувати грудьми: проста відповідь на запитання

Продовжуючи годувати дитину грудьми, ви продовжуєте давати малюкові захист від вірусних та інфекційних захворювань.

Крім того, у ці непрості часи прикладання до грудей допомагають дитини справлятися зі стресом, тому продовжуйте годування.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також:

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх