Є запитання: як довго можна годувати грудьми

Під час війни грудне вигодовування значно спрощує турботу про дитину.
В умовах дефіциту дитячої суміші та інших продуктів материнське молоко може стати справжнім порятунком для вашого малюка.
Відповідаємо на запитання, які турбують матусь немовлят. Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.
Аліна, 27 років запитує: "Моєму синові 1 рік і 7 місяців і він і досі просить груди. Чи це нормально?"
Так, це абсолютно нормально. Материнське молоко – джерело поживних речовин, важливих для здорового зростання, розвитку та захисту дітей від народження до 2 років та довше.
Продовжуючи годувати дитину грудьми, ви продовжуєте давати малюкові захист від вірусних та інфекційних захворювань.
Крім того, у ці непрості часи прикладання до грудей допомагають дитини справлятися зі стресом, тому продовжуйте годування.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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