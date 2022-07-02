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Чи всі жінки можуть годувати грудьми: проста відповідь на запитання

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Чи всі жінки можуть годувати грудьми: проста відповідь на запитання

Фото: pixabay.com

Грудне вигодовування корисне для здоров’я як немовлят, так і матерів.

А в умовах війни воно може врятувати життя вашого малюка.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook. 

  1. Більшість жінок фізично здатні годувати грудьми. Неважливо, який у вас розмір грудей чи форма сосків. 
  2. Однак грудне вигодовування може потребувати практики та наполегливості, і це те, чого потрібно навчитися як вам, так і вашій дитині. 
  3. Для успішного вироблення молока дуже важливо почати прикладати дитину до грудей в першу годину після народження, оскільки рефлекси дитини в цей час дуже сильні. 
  4. Постійне перебування малюка з матір’ю, часті контакти «шкіра до шкіри» та прикладання дитини до грудей допоможуть розпочати грудне вигодовування. 
  5. Якщо вам потрібна допомога з прикладанням дитини до грудей, зверніться за допомогою до консультанта з лактації або іншого кваліфікованого спеціаліста. 
  6. Не можна годувати грудьми якщо у матері ВІЛ-інфекція, адже вірус потрапляє в молоко. Загалом протипоказань проти грудного вигодовування вкрай мало і визначити їх може лише ваш лікар.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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