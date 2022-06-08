Юлія Мендель дала перше інтерв'ю з чоловіком і розповіла про освідчення

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель познайомила шанувальників зі своїм чоловіком.

Як відомо, 4 червня Юлія Мендель вийшла заміж за українського економіста, колишнього першого заступника міністра економіки України Павла Кухту. А тепер новоспечене подружжя вдвох дало інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Мендель розповіла, що вони з Кухтою вирішили просто розписатися, а весілля відсвяткують після закінчення війни:

Юлія Мендель з чоловіком / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Ми хочемо весілля, але відчувається, що це якось безсоромно – робити весілля зараз. Ми просто розписалися, ми навіть не хотіли з цього робити жодних великих речей. Коли Паша був на фронті, він подарував мені обручку, поїхав на фронт і потім він мені скидає фотографію з фронту з такою самою обручкою, тільки трошечки темнішою, типу чоловічий варіант. Це, мабуть найемоційніша фотографія у моєму житті. Тому що він замовив собі обручку, вона надійшла до нього, таким чином він хотів показати, що я з ним. Хоча навіть пережити той місяць було дуже складно", - пригадала Мендель період, коли її коханий уходив на фронт.

Перше інтерв’ю Юлії Мендель з чоловіком: про президента, фронт та ведучих-пропагандистів

Поділилася журналістка й історією про те, як відбулося освідчення. За словами Юлії, Павло покликав її заміж у Львові у квартирі, де вони тоді мешкали:

Юлія Мендель з чоловіком / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Він виходив у прямий ефір, кличе мене, я думала, може потрібна якась допомога, заходжу. Він каже: "Йди сюди". Я підходжу. А він вже знімає, не в прямому ефірі, вийшов з прямого ефіру, але відзняв типу. Ну, запропонував, це було неочікувано, приємно. Я булу рада дати згоду. Не було якихось особливих обставин. Це було у перший тиждень війни. Це було у тій квартирі у Львові, де ми жили. І все. Нам не потрібно було нічого особливого", - поділилася Мендель.

Читайте також: