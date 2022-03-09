З-під обстрілів у Волноваському районі евакуювали 150 людей: фото

Багато людей втратили свої домівки, які вщент зруйнували російські найманці своїми обстрілами.

Із сіл Волноваського району Донецької області евакуювали 150 мешканців.

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Про це сьогодні, 9 березня, повідомила пресслужба Нацполіції.

"Разом з представниками Донецької обласної військової адміністрації та ДСНС поліцейські організували безпечний виїзд для людей, які перебували під обстрілами російської армії. Врятовано близько 150 мешканців", - йдеться у повідомленні.

Насамперед поліція евакуйовувала жінок з дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю та поранених.

"Багато людей втратили свої домівки, які вщент зруйновані внаслідок обстрілів окупантів. Мешканців забрали з пункту збору, куди вони дісталися самотужки. Також у всіх селищах поліція підбирала людей, які прагнули залишити зону обстрілів. Поліція намагається врятувати життя якнайбільшої кількості людей", - розповіли у поліції.



Зараз евакуйовані люди у безпеці. Їх поселяють та забезпечують речами першої необхідності. Врятованих розселяють як на Донеччині, так і організують їх доправлення до інших регіонів України.

Нагадаємо, із Бучі і Гостомеля Київської області сьогодні, 9 березня, де було домовлено про гуманітарний коридор для мирних людей, евакуювати мешканців неможливо, оскільки російські військові не дають колоні проїхати.