Замах на "Мультика": поліція через рік затримала стрільця

Замах на "Мультика": поліція через рік затримала стрільця

Розкрити злочин допомогла ДНК, яка залишилася на зброї.

Правоохоронці розкрили замах на вбивство бізнесмена з Миколаєва Михайла Тітова, відомого у кримінальних колах як "Мультик". Злочин відбувся ще навесні 2020 року.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

За її словами, розкрити злочин допомогли залишки ДНК.

"На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК", — зазначила Венедіктова.

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Правоохоронці проводили перевірку на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках особи співпали із тими, що залишились на зброї. Таким чином поліція встановила особу ймовірного кілера.

Затриманий вже був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства.

"Куля поцілила в голову "Мультика". Він вижив, однак має суттєві проблеми зі здоров’ям. Одним з мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні", — повідомила генпрокурка.

Венедіктова додала, що потерпілий Тітов також є фігурантом у низці кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що у Миколаєві 6 квітня сталася стрілянина біля бізнес-центру. Підстрелили місцевого бізнесмена Михайла Тітова, відомого як "Мультик".

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