Покушение на "Мультика": полиция через год задержала стрелка

Покушение на "Мультика": полиция через год задержала стрелка

Раскрыть преступление помогла ДНК, оставленная на оружии.

Правоохранители раскрыли покушение на убийство бизнесмена из Николаева Михаила Титова, известного в криминальных кругах как "Мультик". Преступление произошло еще весной 2020 года.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, раскрыть преступление помогли остатки ДНК.

"На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель покинул там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", — отметила Венедиктова.

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Правоохранители проводили проверку на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках мужчины совпали с теми, что остались на оружии. Таким образом, полиция установила личность предполагаемого киллера.

Задержанный уже был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве.

"Пуля попала в голову "Мультика". Он выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе", — сообщила генпрокур.

Венедиктова добавила, что потерпевший Титов также является фигурантом в ряде уголовных производств.

Напомним, что в Николаеве 6 апреля произошла стрельба возле бизнес-центра. Подстрелили местного бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик".

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