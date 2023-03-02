Заробіток в Інтернеті: жінку з Чернівців ошукали на понад 20 тисяч

У Чернівцях шахраї в Інтернеті ошукали 32-річну жінку на суму понад 20 тисяч гривень. Вона довірилася невідомому та переказала гроші на його картковий рахунок.

Про це передає відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Шахраї під приводом додаткового заробітку в одному з Інтернет-каналів ошукали чернівчанку. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", – повідомили поліцейські.

Також вони попередили про необхідність зберігати уважність та обачність у ситуаціях, якщо невідомий співрозмовник пропонує свою допомогу або закликає передати гроші для додаткового заробітку.

"Одразу перевірте інформацію про користувача та впевніться у безпечності ваших подальших дій – це можуть бути шахраї! Якщо ви все ж таки потрапили до пастки аферистів, одразу телефонуйте в поліцію", – закликали правоохоронці.

Додамо, що напередодні в Польщі шахраї ошукали українців на 20 тис. злотих. Зловмисники зателефонували їм і стверджували, що є нібито представниками банку, та переконали переказати заощадження.

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