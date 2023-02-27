Модель оголилася на єврейському цвинтарі – активісти вимагають віддати її під суд (фото)

Художниця, модель та фотографка спровокувала скандал у Польщі та Ізраїлі.

Польська художниця та фотографка Агнешка Пшекоп, яка живе і праціє у Німеччині, влаштувала провокативну фотосесію на старовинному єврейському цвинтарі міста Ченстохова, що на південному заході Польщі.

Про це пише ізраїльське видання Ynet.

На цвинтарі Ченстохова поховання розпочалося ще у XVIII столітті. До знищення європейського єврейства нацистами під час Другої світової війни там проживало понад 30 тисяч євреїв, лише 5 тисяч з яких вижили.

Фотосесію на цвинтарі між могилами Агнешка Пшекоп влаштувала у напівоголеному вигляді (чорному бікіні та пеньюарі), а фотографії виставила на своїй сторінці у Facebook.

Дослідник та співробітник Польського музею у Варшаві Кшиштоф Бейлевський ініціював у соцмережі протест проти Пшекоп і запитав її, чи почала б вона робити аналогічні фотографії на могилі своїх предків. Його допис швидко розповсюдили користувачі. Проте художниця на нього не відреагувала.

Інший активіст та працівник фонду j-negations, який займається збереженням єврейської спадщини в Польщі, Меїр Булка подав скаргу до місцевої поліції. Він звинуватив Пшекоп у образі релігійних почуттів.

За його словами, в даному випадку прояв антисемітизму причетний до кричущої дурості та невігластва.

"Ми і влада не маємо права терпимо ставитися до таких провокацій. За них слід судити - так само, як вчинили б з людиною, якби вона влаштувала подібне на християнському цвинтарі", - сказав він.

Лише після звернення до поліції художниця видалила фотографії зі своєї сторінки.

Проте активісти вимагають віддати її під суд.

"Хтось вирішив, що у мертвих євреїв немає прав, але влада не повинна спускати таке на гальмах заради справедливості і щоб дати урок молодому поколінню", - заявив Булка.

Нагадаємо, раніше екссолістка дуету Artik & Asti Анна Asti, яка від початку повномасштабної війни мовчить про події у своїй країні, живе в РФ та розважає окупантів. Її поведінка спричинила скандал в Україні.

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