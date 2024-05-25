Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа: деталі

Юрособи, проти яких застосовуються санкції, зареєстровані на підконтрольній території України, на ТОТ, у Криму, РФ та Китаї.

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України щодо санкцій проти 68 юридичних і двох фізичних осіб. Зокрема, під обмеження потрапила низка російських медіа.

Про це йдеться в указі президента.

Як випливає з указу, санкції застосовані проти телекомпаній "НТВ Плюс", "Перший канал. Всесвітня мережа", "Зірка", "ТНТ-Телемережа", "Петербург", "Рен ТВ", "Крим", "Москва Медіа", Інформаційного центру радіомовлення, мистецтва та культури "Віра, надія, любов", газет "Известия", "Московський комсомолець" та інших.

До фізичних осіб застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Так, санкції строком на 10 років ухвалені проти Євгена Вороніна та Олексія Федоренка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії, він звертався до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ.

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