Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа: детали

Юрлица, против которых применяются санкции, зарегистрированы на подконтрольной территории Украины, на ТОТ, в Крыму, РФ и Китае.

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против 68 юридических и двух физических лиц. В частности, под ограничения попал ряд российских медиа.

Об этом говорится в указе президента.

Как следует из указа, санкции применены против телекомпаний "НТВ Плюс", "Первый канал. Всемирная сеть", "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Петербург", "Рен ТВ", "Крым", "Москва Медиа", Информационного центра радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь", газет "Известия", "Московский комсомолец" и других.

К физическим лицам используются персональные особые экономические и остальные ограничительные меры. Так, санкции сроком 10 лет приняты против Евгения Воронина и Алексея Федоренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения России он обращался к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против Владимира Путина и его окружения, а также против энергетики РФ.

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