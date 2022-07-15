Зеленський заявив, що США нададуть Україні військову авіацію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України.

За словами глави держави, Америка планує допомогти Україні розширити можливості нашої військової авіації.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 15 липня.

"Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Хочу ще раз висловити вдячність американському народу, президенту Байдену, Конгресу США за всю ту підтримку, яку ми отримуємо", - наголосив президент.

За його словами, тільки за останні два тижні до українського бюджету було перераховано 3 млрд доларів від Сполучених Штатів.

"Це дозволяє нам забезпечувати поточні соціальні потреби українців. Америка дійсно є лідером у глобальному захисті свободи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в Білому домі прокоментували, яким чином та коли США планують використати програму лендлізу для України.

Один із посадовців Білого дому розповів, що програма лендлізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, зокрема USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів. Тому наразі США працюють саме над такими програмами допомоги.

США дадуть авіацію, а ЄС розширює санкції: звернення Зеленського за 15 липня

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