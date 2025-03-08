Жахливий удар по Добропіллі: США відреагували

Пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк назвала "жахливими новинами" наслідки нічних атак Росії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter (Х).

Дипломатка наголосила, що "цивільне населення продовжує нести тягар цієї війни".

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі. Рятувальні роботи тривають", – написала Брінк.

Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ обстріляли Добропілля на Донеччині. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі у житлових будинках та адміністративній будівлі.

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