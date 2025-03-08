Ужасный удар по Доброполье: США отреагировали

Госпожа посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк назвала "ужасающими новостями" последствия ночных атак России.

Об этом она написала на своей странице в Twitter (Х).

Дипломатка подчеркнула, что "гражданское население продолжает нести бремя этой войны".

"Ужасные новости по поводу ночных атак, поразивших несколько регионов Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был произведен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье. Спасательные работы продолжаются", — написала Бринк.

Напомним, накануне вечером войска РФ обстреляли Доброполье в Донецкой области. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения. Повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

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