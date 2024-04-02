"Зняла прокляття за 7 тисяч доларів": в Одесі викрили ворожку-рецидивістку

В Одесі викрили "ворожку", яка обманювала місцевих нібито знімаючи "прокляття". За свої послуги вона просила в людей 7 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської області

Там розповіли, що правопорушниця на вулиці "втрилась" у довіру до потерпілих переконуючи, що їм "пороблено" та пропонувала зняти прокляття. Сам ритуал вона проводила вже в квартира на грошах, які потім забирала з собою.

Зокрема, 45-річна одеситка на вулиці представилася 75-річній пенсіонерці знайомою її доньки і під час бесіди повідомила, що на доньку наведена "порча", проте вона може провести відворотний ритуал.

"Повіривши незнайомці, літня пані запросила її у квартиру, де та взялася "знімати прокляття". Для проведення ритуалу їй знадобилися усі кошти, які були у помешканні. Господиня віддала "ворожці" 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши "рятівний" ритуал, гостя загорнула кошти в рушник і сказала покласти їх на шафу й кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи оселю, тихцем забрала їх із собою", - йдеться у повідомленні.

В Одесі викрили ворожку-рецидивістку

Коли жінка помітила, що гроші зникли, вона розповіла все онукові, той, своєю чергою, звернувся в поліцію, яка втановила, що, окрім вищезгаданого шахрайства, нею скоєно ще чотири аналогічні злочини.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили більше 12 тисяч доларів, понад 2,5 тисяч євро, більше 80 тисяч гривень та інші речові докази.

Їй вже повідомили їй про підозру у скоєнні одного злочину за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали "інтернет-детективку", яка надурила понад 500 родин бійців ЗСУ.

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