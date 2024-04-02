Уряд виділив додаткові гроші на фортифікації: список областей

Шмигаль запевнив, що робота зі зведення оборонних споруд триває в режимі 24/7.

Уряд додатково виділив 5,6 млрд грн на зведення надійних фортифікаційних споруд у п’яти областях України.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні Кабміну 2 квітня.

"На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярда гривень", – заявив прем’єр.

Так, 1,1 млрд грн піде на зведення фортифікацій у Донецькій області,

понад 1 млрд грн витратять на будівництво оборонних споруд у Запорізької області,

1,5 млрд грн – в Сумській області.

300 млн грн – у Миколаївській області,

400 млн грн – у Херсонській області.

"Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", – додав Шмигаль.

До слова, напередодні співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий заявив про проблеми з інженерно-фортифікаційними спорудами на фронті. Зокрема, залишається відкритим питання оборонних споруд у Часовому Ярі на Донеччині, де ворог потужно тисне на ЗСУ.

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