У зоні бойових дій є проблеми: аналітик DeepState про будівництво фортифікаційних споруд

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий, коментуючи ситуацію з інженерно-фортифікаційними спорудами (ІФС - ред.) на фронті, каже, що у зоні ведення бойових дій з цим проблеми.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

Аналітик, зокрема зазначив, що питання оборонних споруд в Часовому Ярі залишаються відкритими.

"Виходив речник, виходило командування, які заявляли, що вони підготували оборону, що вона розбудовується, що за всім слідкують. І тут ми бачимо просування на Часів-Ярівських висотах, де московити підібралися до околиць населеного пункту. Тому знову [виникає] питання ІФС. Можливо, для них ІФС – це в самому місті, яке московити стирають з лиця землі. Можливо, десь далі, як в районі Авдіївки, бійцям своїми силами, зусиллями, ціною своїх життів треба буде закріплятися і тримати позиції, поки їх підготують в тилу. Тому невідомо", - прокоментував він.

Роман Погорілий наголосив, що перевірка наявності інженерно-фортифікаційних споруд є кричущою проблемою. У тилах розголос набрав обертів.

"Нарешті почали звертати увагу на ці моменти, почали будувати дуже потужно. І це дійсно так. Але у нас залишається проблема якраз в таких районах, в зоні ведення бойових дій, де спочатку заявляють одне, потім воно виявляється зовсім іншим. І на це треба теж звертати увагу, тому що це життя наших бійців. Життя наших бійців, які вже не повернути, які є найбільшою цінністю для нас всіх. Тому це питання дуже важливе.

Більш детально, мабуть, варто (ставити запитання - ред.) відповідальним особам, які за цим слідкують, які це контролюють, які за це відповідають в плані самої розбудови", - резюмував аналітик DeepState Роман Погорілий.

Нагадаємо, Федоров розповів про будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі.

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