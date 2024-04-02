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Правительство выделило дополнительные деньги на фортификации: список областей

Правительство выделило дополнительные деньги на фортификации: список областей

Строительство оборонных фортификаций на Запорожском направлении/Фото: Минобороны

Шмыгаль заверил, что работа по строительству оборонительных сооружений продолжается в режиме 24/7.

Правительство дополнительно выделило 5,6 млрд грн на возведение надежных фортификационных сооружений в пяти областях Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабмина 2 апреля.

"На возведение надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 миллиардов гривен. Сегодня добавляем еще 5,6 миллиарда гривен", – заявил премьер.

  • Так, 1,1 млрд грн пойдет на строительство фортификаций в Донецкой области,
  • более 1 млрд грн потратят на строительство оборонных сооружений в Запорожской области,
  • 1,5 млрд грн – в Сумской области,
  • 300 млн грн – в Николаевской области,
  • 400 млн грн – в Херсонской области.

"Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов", – добавил Шмыгаль.

К слову, накануне соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил о проблемах с инженерно-фортификационными сооружениями на фронте. В частности, остается открытым вопрос оборонных сооружений во Часовом Яру Донецкой области, где враг мощно давит на ВСУ.

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