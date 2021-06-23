Зсув ґрунту в Одеській області: загиблих немає, але робота триває

Зсув ґрунту в Одеській області: загиблих немає, але робота триває

У селі Лебедівка під завалами не знайшли людей.

Сьогодні, 23 червня, рятувальники продовжили пошуки людей на місці зсуву в Лебедівці Одеської області. Завали напередодні розгрібали до пізньої ночі, але припинили через загрозу ще одного обвалу. Під завалом не виявлено постраждалих або загиблих відпочиваючих.

Як повідомили в ДСНС Одеської області, робота на місці ще триває.

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На місці працювала 41 особа, з яких 23 рятувальники, також добровольці, поліція та військові. Крім того, місце зсуву додатково обстежили кінологи зі службовими собаками.

Нагадаємо, на популярному курорті Одеської області - у селі Лебедівка - відбувся зсув близько 150 тон ґрунту. Незадовго до інциденту на дикому пляжі, куди впали тонни землі, бачили відпочивальників. Неподалік обвалу розташовані бази відпочинку.

Жінка, чиї речі знайшли залишеними, жива. Курортники, які живуть на базах відпочинку, напередодні повернулися на ночівлю усі. Заяв про зникнення людей більше не було.

Новини України: у Лебедівці в Одеській області стався зсув ґрунту, під завалами шукають людей





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