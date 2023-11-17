Звільнили заступника голови Служби зовнішньої розвідки України: що відомо про Олександра Тарасовського

Олександра Тарасовського звільнили з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ підписав український головнокомандувач.

Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського.

"Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", – зазначається у повідомленні.

Указ, підписаний президентом, датується 17 липня 2023 року.

Що відомо про експосадовця

Службу зовнішньої розвідки України Тарасовський очолював з 21 січня 2022 року. Відомо, що до 2017 року працював у Службі безпеки України, зокрема претендував на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ. Крім того, був співробітником Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

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