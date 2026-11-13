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ТСН у соціальних мережах

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Капітуляція замість миру: чому Путін ніколи не піде на поступки | Девід Крамер

Капітуляція замість миру: чому Путін ніколи не піде на поступки | Девід Крамер

Капітуляція замість миру: чому Путін ніколи не піде на поступки | Девід Крамер

Переговори в Абу-Дабі, вимоги Кремля щодо нової архітектури безпеки та небезпечні поступки: чому дипломатичний процес заходить у глухий кут? Виконавчий директор Інституту Джорджа Буша-молодшого Девід Крамер в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" аналізує реальні наміри Путіна, ризики тиску на Київ з боку адміністрації США, ситуацію зі збоями у роботі Starlink та головну помилку Європи в переговорному процесі.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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