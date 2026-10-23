Це саме його вперше в світі евакуювали дроном! Інтерв’ю з військовим Костянтином Власенком

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Історія, яка переписує правила виживання та вражає весь світ. Військовослужбовець 30-ї ОМБр Костянтин Власенко на псевдо «Магура» провів 491 день наодинці в розбитій дренажній трубі на лівому березі Осколу під цілодобовими обстрілами та скидами важких мін. Отримавши важкі поранення, він власноруч провів собі ампутацію, щодня перев'язував рани завдяки скидам із дронів побратимів і категорично відкинув пропозиції ворога здатися. Фіналом цієї титанічної боротьби стала перша у світовій практиці безпрецедентна евакуація важким гексакоптером на десятки кілометрів через річку. Деталі – в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".