Чому Білий дім тисне на Зеленського та чого чекати від США: резонансне інтерв’ю Бена Годжеса

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Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдинні новини" виступив із надзвичайно відвертою та жорсткою оцінкою дій команди Дональда Трампа. Чому заяви про поступки територіями є фатальною помилкою Вашингтона? Чи здатен Трамп піти на узурпацію влади після виборів та як зміна розкладу сил у Конгресі може розблокувати критичну допомогу Україні? Генерал проаналізував загрози від ракетного терору РФ, роль Маска й обмеження "Старлінка", а також назвав больові точки ворога, по яких має бити Україна.