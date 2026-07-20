Залишилося 4 дні?! Ультиматум Зеленському, заява Буданова й кандидати на місце головкома

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Третій день поспіль Президент проводить зустрічі з командирами армії. Спершу в його кабінеті опинився генерал Володимир Горбатюк, з яким глава держави обговорив деталі взаємодії з нашими партнерами. Згодом Зеленський зустрівся з Михайлом Драпатим, який зараз очолює Об'єднані сили. Також поспілкувався з Андрієм Білецьким, командиром 3-го корпусу, якому подякував за ґрунтовну доповідь щодо ситуації на напрямку. Після цього зустрівся з Ігорем Оболенським та висловив вдячність за розвиток «Хартії». Провів розмову й з Олегом Апостолом, командувачем Десантно-штурмових військ. Під час зустрічі Президент зазначив, що саме ДШВ забезпечують необхідні результати на фронті, та відзначив стратегічне бачення Апостола щодо ключових загроз. Окрім цього, Зеленський зустрівся з Денисом «Редісом» Прокопенком, який командує «Азовом». З ним обговорили кроки для звільнення полонених. Як сам Президент написав згодом у соцмережах — зустріч була змістовною. Акції-нагадування по всій Україні. Учасники «картонних протестів» цього вечора знову збираються в столиці та інших містах. Вимоги до Президента — ті самі, що й попередні 4 дні: звільнення головкома Сирського та повернення Федорова на посаду міністра оборони. Біля театру імені Івана Франка у столиці, де цими днями було серце протестів, побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун, який поділиться деталями.