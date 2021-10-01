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Випуск ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року

Дата публікації

Випуск ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року

Новини України: на військовому полігоні під столицею загинув нацгвардієць

Сюжети випуску

Пожежа в гімназії, збори слуг, гола Брітні та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року

   

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