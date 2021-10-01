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Випуск ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року
Випуск ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року
Новини України: на військовому полігоні під столицею загинув нацгвардієць
Сюжети випуску
Новини України: на військовому полігоні під столицею загинув нацгвардієць
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Новини України та світу | Випуск ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року (повна версія)
Пожежа в гімназії, збори слуг, гола Брітні та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 1 жовтня 2021 року
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