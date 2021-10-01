Під Вінницею 59-річний чоловік розбещував двох хлопчиків

Зараз зловмисник перебуває під вартою.
У Вінницькій області за розбещення дітей судитимуть жителя Тульчинського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.
59-річного жителя Тульчинського району обвинувачують у розбещенні хлопчиків 13 та 11 років.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні цього року обвинувачений в одному запросив до свого будинку двох хлопчиків.
"Користуючись тим, що малолітні діти через свій вік не могли розуміти сексуальний характер дій та з метою задоволення своєї статевої пристрасті, чоловік учинив розпусні дії стосовно них. Після звернення батьків хлопчиків до правоохоронців чоловіка було затримано", - йдеться в повідомленні прокуратури.
За рішенням суду до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За розбещення дітей йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Обвинувальний акт стосовно чоловіка передано до суду.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області 62-річний чоловік розбещував малолітніх сусідок. Він запрошував дітей до себе у гості, а там чіплявся.