Під Вінницею 59-річний чоловік розбещував двох хлопчиків

Зараз зловмисник перебуває під вартою.

У Вінницькій області за розбещення дітей судитимуть жителя Тульчинського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

59-річного жителя Тульчинського району обвинувачують у розбещенні хлопчиків 13 та 11 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні цього року обвинувачений в одному запросив до свого будинку двох хлопчиків.

"Користуючись тим, що малолітні діти через свій вік не могли розуміти сексуальний характер дій та з метою задоволення своєї статевої пристрасті, чоловік учинив розпусні дії стосовно них. Після звернення батьків хлопчиків до правоохоронців чоловіка було затримано", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За рішенням суду до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За розбещення дітей йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка передано до суду.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області 62-річний чоловік розбещував малолітніх сусідок. Він запрошував дітей до себе у гості, а там чіплявся.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання