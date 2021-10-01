Под Винницей 59-летний мужчина развращал двоих мальчиков

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

В Винницкой области за развращение детей будут судить жителя Тульчинского района.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

59-летнего жителя Тульчинского района обвиняют в развращении мальчиков 13 и 11 лет.

Досудебным расследованием установлено, что в июле этого года обвиняемый в одном пригласил в свой дом двух мальчиков.

"Пользуясь тем, что малолетние дети в силу своего возраста не могли понимать сексуальный характер действий и с целью удовлетворения своей половой страсти, мужчина совершил развратные действия в отношении них. После обращения родителей мальчиков в милицию мужчина был задержан", — говорится в сообщении прокуратуры.

По решению суда к мужчине применена мера пресечения в виде содержания под стражей. За развращение детей ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Обвинительный акт в отношении мужчины передано в суд.

Напомним, что в Днепропетровской области 62-летний мужчина развращал малолетних соседок. Он приглашал детей к себе в гости, а там приставал.

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