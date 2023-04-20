Естонія надсилає Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм

Ці снаряди є внеском Естонії до ініційованої неї угоди Європейського Союзу про спільне відправлення мільйона снарядів до України.

На першому засіданні Кабінету міністрів уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура доправити до України необхідні артилерійські боєприпаси, що є частиною ініційованої Естонією угоди Європейського Союзу про відправку мільйона снарядів.

Про це йдеться на ERR.

Ба більше, Естонія передає Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

Чергова зустріч союзників України форматі "Рамштайн" відбудеться у п'ятницю, 21 квітня.

"Завтра в Рамштайні я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим ще Естонія може допомогти Україні", - сказав Певкур.

Водночас видання повідомляє, що країни Євросоюзу досі не змогли домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України. Суть суперечки полягає в тому, чи мають надходити замовлення лише компаніям економічного блоку.

Лідери країн Європейського Союзу затвердили принципи колективної схеми закупівель.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, суперечка означає, що сторони можуть не досягти згоди до зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок, 24 квітня.

"Те, що в Європі вдалося погодити ініціативу Естонії передати Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців, це саме по собі велике досягнення", – зазначив Цахна.

Цахкна нагадав про зустріч міністрів закордонних справ європейських країн.

"Естонія порушує питання щодо руху вперед із процесом закупівель, і таким же чином ми маємо заохочувати самі країни-члени робити більше, щоб українці отримали ці снаряди. Дуже важливо, щоб Україна могла протистояти російській агресії", – сказав Цахкна.

За інформацією країни-союзниці, Україна щомісяця використовує близько 60-210 тис. артилерійських снарядів, а РФ – 600-1,8 мільйона снарядів щомісяця.

Джерело нагадує, щоб компенсувати критичний дефіцит потужностей України, Естонія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу на Європейській раді, що відбулася в лютому, спільно придбати щонайменше один мільйон снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

На зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Європейського Союзу, яка відбулася 20 березня, вони домовилися про спільну мету доставити в Україну мільйон одиниць артилерії протягом 12 місяців, тобто до 20 березня 2024 року. Цю мету підтвердили глави держав і урядів на Європейському саміті 24 березня.

Нагадаємо, Politico повідомило про суперечки та гальмування в ЄС. Члени Євросоюзу зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити мільярд євро, зарезервований для спільних контрактів.

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