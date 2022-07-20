"Дякуємо серцем": МОЗ запускає проєкт про відважність українських медиків

Сьогодні тисячі медичних працівників щоденно борються за кожен удар серця — у бомбосховищах, у лікарнях, вдома.

Українські медики демонструють професіоналізм і неймовірну мужність. Вони продовжують рятувати життя, часто — ризикуючи власним.

Міністерство охорони здоров’я України разом із World Health Organization Ukraine розпочинає національну кампанію "Дякуємо серцем".

Вона присвячена відважним українським медикам, які майже 5 місяців під вибухами й обстрілами надають допомогу тим, хто її потребує.

На ресурсах проєкту документують історії відважності медиків: як оперували без світла та води, як під кулями виїжджали на виклики, приймали пологи у бомбосховищах. На сайті кожен зможе поділитися власною історією відважності медиків, які рятують найцінніше — життя українців.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії, який містить ембарго на експорт золота, а також посилення контролю ЄС щодо експорту товарів подвійного використання та передових технологій.

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