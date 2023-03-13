Як схуднути за допомогою кави: завдяки чому це можливо

Як вживання кави може допомогти схуднути, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви прагнете схуднути, щоденна звичка пити каву в такому разі дуже знадобиться.

Про переваги споживання кави для схуднення розповіла експертка, докторка наук Лаура Бурак.

Кава не повинна замінювати їжу чи перекуси

«Я часто бачу, що клієнти, які досі дотримуються дієти, все ще використовують чашку кави о 15:00 як заміну їжі, як спосіб пропустити їжу та заощадити калорії, оскільки це тимчасово пригнічує ваш апетит. Тому коли ви голодні, їжте, будь ласка», - зазначає Бурак.

Кава допоможе відчути ситість

Щоденна звичка вживати каву сприяє відчуттю ситості, що може допомогти уникнути переїдання або нездорових перекусів.

Кава може запустити метаболізм та прискорити обмін речовин

У каві міститься кофеїн, який може прискорити вашу енергію та метаболізм.

Пийте чорну каву

Чорна кава — надзвичайно низькокалорійний напій, одна чашка містить менш ніж п'ять калорій. Тож звичайна чашка такої кави є ідеальним напоєм для тих, хто хоче схуднути.

Стережіться «додаткових продуктів» до кави

"Звичайно, ви можете дуже любити сезонні латте та ароматизовану каву, але вони можуть серйозно зашкодити вашому прогресу у схудненні". Будь-які добавки до кави, як-то вершки, сиропи перетворюють каву на «цукрову бомбу».

Експертка зазначає, що в будь-якому разі не потрібно зловживати кавою, щоб вона не викликала нервозність та не вплинула на сон. Крім того, потрібно пам'ятати, що кава — це не вода, тому обов’язково пийте достатню кількість води. Це особливо важливо для схуднення.

Потрібно зрозуміти, що кава під час схуднення не є основним інгредієнтом схуднення, але ідеально підійде як допоміжний засіб.

У будь-якому разі фахівці радять дотримуватися обмежень у їжі. Стримування себе в харчуванні під час різних дієт часто супроводжується погіршенням самопочуття та спадом бадьорості. В такому разі кава допоможе відчути приплив сил на цілий день, послужить гарним засобом для покращення настрою.

Якщо ви активно займаєтеся спортом, чашка кави за 30-40 хв до заняття позитивно вплине на продуктивність тренування.

Головний секрет цього унікального напою для схуднення — це його активна речовина, кофеїн. Викид інсуліну в кров, який відбувається під впливом кофеїну, є одним із таких факторів, що сприяє швидкому перетравленню їжі.

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