Як врятуватися від спеки: поради від експертів

Екстремальна спека в Україні може спричинити погані наслідки для здоров’я. Серед них — зневоднення, запаморочення, загострення чинних серцево-судинних захворювань тощо.

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації, як уберегтися від теплового удару, перегріву тіла і запобігти зневодненню:

Щоб бути менш вразливими до спеки, скоротить час перебування на вулиці у розпал спеки, а саме між 10:00 і 16:00.

Одягайте легкі та вільні речі, бажано – з натуральних тканин, а також приймайте прохолодний душ.

Регулярно пийте чисту воду, намагаючись уникати солодких напоїв та алкоголю. Людям з деякими хронічними захворюваннями слід порадитися з лікарем щодо обʼєму рідини, який варто споживати протягом дня.

Дбайте й про те, щоб у домашніх і вуличних тварин була свіжа вода.

Для тих, хто у спеку почувається недобре – має запаморочення, слабкість, тривожність, сильну втому чи головний біль, – у МОЗ рекомендують звертатися за медичною допомогою.

Як поводитися на вулиці у спеку

Якщо ви виходите з дому в спеку, не робіть різких рухів, рухайтеся по тіньовій стороні вулиці.

Експерти не рекомендують пити холодну воду. Вона не вгамовує спрагу, виходить разом із потом, забираючи із собою сіль. Пийте чай чи несолодкий квас. Про солодкі газовані напої все зрозуміло — що більше їх п'єш, то більше хочеться.

Пийте холодний чай. Заварюйте літр неміцного, краще зеленого, чаю. Коли він охолоне, киньте туди трохи меду, лимона та м'яти. Пийте охолодженим — це смачно і корисно.

Скористайтеся "японським кондиціонером" або "антишарфом". На японських гравюрах або в японських фільмах часто можна бачити людей у білих хустинках на шиї — це воно і є. Просто спробуйте — візьміть білу чисту хустинку, намочіть у холодній воді та пов'яжіть на шию. Коли хустинка висихає, намочуємо знову.

Якщо ви кудись ходите в спеку, то після кожного походу, після кожної прогулянки помийте стопи та щиколотки прохолодною водою. Там купа біологічно активних точок — це приємно та корисно.

Якщо є можливість — поділіть сон навпіл. Влаштовуйте собі сієсту в найспекотніший час.

Як краще пити воду

Організму потрібен певний мінімум води, щоб вивести токсини із тіла. Але важливо не лише кількість води, але й час пиття.

Питна вода у певний момент максимально впливає на функцію організму:

2 склянки води після пробудження допомагають запустити та активувати роботу внутрішніх органів.

1 склянка води за 30 хвилин до їди допомагає травленню.

1 склянка води перед купанням допомагає знизити кров'яний тиск.

1 склянка води перед сном може запобігти інсульту або інфаркту. Вода перед сном також допомагає запобігти судомам ніг вночі.

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