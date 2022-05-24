Правець: що це за хвороба і як від неї захиститися

Правець: що це за хвороба і як від неї захиститися

Правець уражає центральну нервову систему. Без своєчасно наданої медичної допомоги призводить до смерті або інвалідизації.

Під час війни ризик захворіти на правець істотно збільшується, адже він може виникнути через потрапляння бруду в рану або через укус тварини.

Правець вражає нервову систему і викликає сильні судоми, а смертність від нього сягає 70%. При цьому обробка антисептиками не може знешкодити бактерії.

Єдиний спосіб запобігти правцю – це вакцинація.

В інфографіці МОЗ більше інформації про те, у чому небезпека правця, які ознаки інфекційного захворювання та як захиститися від правця.

Можливо два побутових варіанти зараження.

Перший варіант: ви загнали в ногу уламок деревини або наступили на осколок розбитої пляшки від алкоголю, травмувавши водночас шкіру.

Другий варіант: ви контактували із зараженою бактеріями Clostridium tetani ґрунтом або водою вже маючи відкриту рану, тобто в рану потрапили бруд, пил, вода. Бактерії Clostridium tetani витримують високі температури через що живуть в ґрунті і навколишньому середовищу роками.

Читайте також: Сезон кліщів: правила безпеки і дії у разі укусу