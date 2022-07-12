Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що таке вітряна віспа і як від неї захиститися

Дата публікації
Перегляди
311
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що таке вітряна віспа і як від неї захиститися

Фото: Pexels

Це одна з найпоширеніших інфекцій у світі.

Вітряна віспа (вітрянка) — гостре вірусне захворювання, що вражає переважно дітей.

За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям. 

Під час війни, через перебування у місцях скупчення людей, ризик захворіти вітряною віспою зростає. Захиститися від вірусу допомагає вакцинація, повідомляє МОЗ. 

©

Ми зібрали інформацію про захворювання та захист від вітряної віспи.

©

Вітряна віспа — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, яке вражає переважно дітей, але немовлята до двох місяців не хворіють, бо їх захищає пасивний материнський імунітет.

©

Читайте також:

Проявляється вітрянка помірною загальною інтоксикацією та висипкою на шкірі й слизових у вигляді червоних плям, а далі — папул, які згодом перетворюються на пухирці.

Дата публікації
Перегляди
311
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація