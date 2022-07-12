Що таке вітряна віспа і як від неї захиститися

Це одна з найпоширеніших інфекцій у світі.

Вітряна віспа (вітрянка) — гостре вірусне захворювання, що вражає переважно дітей.

За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям.

Під час війни, через перебування у місцях скупчення людей, ризик захворіти вітряною віспою зростає. Захиститися від вірусу допомагає вакцинація, повідомляє МОЗ.

Ми зібрали інформацію про захворювання та захист від вітряної віспи.

Вітряна віспа — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, яке вражає переважно дітей, але немовлята до двох місяців не хворіють, бо їх захищає пасивний материнський імунітет.

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Проявляється вітрянка помірною загальною інтоксикацією та висипкою на шкірі й слизових у вигляді червоних плям, а далі — папул, які згодом перетворюються на пухирці.