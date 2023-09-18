Що треба знати про цистит: симптоми та лікування у жінок

Існує міф, що цистит – це хвороба холодної пори року. Насправді ж він може виникати і влітку.

Часто хочеться до туалету, а під час сечовипускання відчувається біль та печіння? Це можуть бути ознаки циститу. За статистикою, в Україні кожна четверта жінка хоча б раз у житті стикається з симптомами такого захворювання.

Що таке цистит, як його лікувати в жінок та проводити профілактику – читайте на ТСН.ua.

Що таке цистит

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Зазвичай причина захворювання – бактерії, що потрапили до сечового міхура через сечовидільний канал. Найчастіше на цистит хворіють жінки репродуктивного віку. Усе через анатомічні особливості жінок: сечівник коротший і ширший, ніж у чоловіків, тож інфекції легше потрапляють до сечового міхура.

Причини виникнення циститу

Причиною виникнення циститу можуть бути група стафілококів, деякі стрептококи, кишкова паличка, гриби роду Candida, уреаплазма, мікоплазма, що потрапили до сечового міхура.

Існує міф, що цистит – це хвороба холодної пори року. Насправді ж він може виникати і влітку: наприклад, після ГРВІ, запалення сечовипускального каналу після статевого акту, внаслідок алергії на вагінальні дезодоранти, парфумоване мило і навіть кольоровий туалетний папір. Однак до циститу може призводити і переохолодження органів малого тазу. В такому разі знижується загальна стійкість організму, активно розмножується умовно-патогенна мікрофлора, яка потрапляє до сечового міхура і спричиняє запалення.

Захворювання з’являється і за частої зміни статевих партнерів. А під час вагітності зараження сечового міхура можливе через сильний тиск плоду на орган.

За перших ознак циститу слід якнайшвидше звернутися до лікаря та пройти обстеження: здати аналізи сечі і посіви, загальний аналіз крові.

Цистит / Фото: DepositPhotos

Цистит – симптоми хвороби

Відрізнити цистит від звичайного частого сечовипускання можна за специфічними симптомами цього захворювання.

Сильні, часті позиви до сечовипускання;

часте виділення невеликої кількості сечі;

біль та печіння під час сечовипускання або неможливість сечовипускання через оманливі позиви до туалету;

тягнучий біль внизу живота та в попереку;

підвищення температури тіла ( зазвичай тримається у межах 37,5);

зміна кольору сечі;

поява у сечі сторонніх домішок (зокрема, крові).

Зауважимо, що встановити діагноз циститу може лише лікар.

Як лікувати цистит у жінок

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Гострий цистит лікують як амбулаторно, так і стаціонарно (за важкого чи затяжного перебігу хвороби). Для лікування циститу здебільшого застосовують знеболювальні та спазмолітині препарати. Зважаючи на збудник захворювання, лікар може призначити антибактеріальні засоби. Зауважимо, що лікування циститу під час вагітності відбувається лише під наглядом лікаря, оскільки помилки у виборі тактики і методів можуть мати серйозні наслідки.

Медикаментозне лікування циститу спрямоване на зменшення запалення в сечовому міхурі та покращення загального самопочуття. Йдеться про:

антибіотикотерапію;

спазмолітики;

седативні ліки;

сечогінні препарати.

Лікування триває близько трьох тижнів, аби гострий процес не став хронічним. Додатково лікар може призначити фізіотерапію під контролем медиків.

Рекомендації під час лікування циститу:

дотримуватися постільного режиму;

пити багато води;

обмежити вживання смаженого та солоного;

уникати переохолодження.

Якщо медикаменти не дають потрібного ефекту, лікар може призначити хірургічне лікування.

Як допомогти собі в разі циститу / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Зауважимо, що гострий цистит має тенденцію до рецидиву (повернення) у жінок та ускладнень у вигляді висхідного пієлонефриту (запалення порожнистої системи нирок).

Важливо: за частого сечовипускання не варто самовільно купувати і приймати антибіотики, адже безконтрольне приймання цих препаратів може призвести до антибіотикорезистентності – стійкості бактерій до одного чи кількох видів антибіотиків. Натомість зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика циститу

Не терпіть, коли хочете до туалету;

уникайте переохолоджень;

уникайте великих фізичних навантажень;

відвідуйте гінеколога хоча б раз на рік;

використовуйте презервативи під час сексуальних контактів;

своєчасно лікуйте хвороби, що передаються статевим шляхом;

лікуйте запальні захворювання жіночих статевих органів, нирок, сечових шляхів,

дотримуйтеся гігієни статевих органів.

Профілактика циститу / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Зверніть увагу, що інфекція полюбляє починатися знизу та підійматися сечовивідними шляхами, тож варто запобігати їй на самому початку.

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