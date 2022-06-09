Топ-10 корисних продуктів, які мають бути вдома – дієтологиня

Топ-10 корисних продуктів, які мають бути вдома – дієтологиня

Цей продуктовий набор довго зберігаєся та містить неохідні корисні речовини для організму.

Команда Школи Здоров'я лікарки-дієтологині Катерини Толстікової.склала топ-10 продуктів, якими сміливо можна запастись удома.

Більшість із них довго зберігаються, їх не потрібно або легко готувати, і головне вони дуже корисні.

"Крупа перлова – один із найдоступніших і корисних видів круп", – написала вона.

Перловка

За словами Катерини Толстікової, перлова крупа – джерело складних зв'язаних вуглеводів, білка, клітковини, вітамінів групи В (найбільше містить холіну (В4), фолатів (В9), фосфору, селену, марганцю та міді.

Свіже сало

Продукт містить велику кількість жирів, у тому числі корисних.

Сало без термічної обробки – це джерело лауринової кислоти та холестерину, які важливі для нашого організму та беруть участь у багатьох процесах. Наприклад, холестерин (якого ми так звикли бояться) бере участь у синтезі вітаміну Д, жовчі та стероїдних гормонів.

Декілька шматочків свіжого сала дасть тривале насичення за рахунок жирів.

Але контролюйте його кількість.

Оселедець

Це джерело білка (тобто амінокислот), ненасичених жирних кислот Омега-3, вітаміну Д, вітаміну В12, калію, фосфору та селену.

Насіння льону

Продукт, який можна знайти навіть в аптеках. Містить Омега-3 рослинного походження, вітаміни групи В (особливо багато тіаміну – вітаміну В1), калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, марганцю, міді, цинку та селену.

Їх важливо дуже ретельно розжовувати, щоб отримати максимум користі. Насіння льону можна додавати в каші, салати та десерти.

Сир

Містить білок, різні види жирних кислот (в т.ч. Омега-3), кальцій, калій, фосфор, селен, вітамін В9 та вітамін РР.

Арахіс

Продукт є джерелом білка, різних видів жирів, клітковини, вітамінів групи В, вітаміну Е, Н, РР, калію, магнію та фосфору.

Незважаючи на всю користь, кількість арахісу потрібно контролювати, тому що він містить жирні кислоти класу Омега-6.

Буряк

Це доступний коренеплід, який при правильному приготуванні та охолодженні буде джерелом резистентного крохмалю, який позитивно впливає на мікробіом кишечника. Містить складні пов'язані вуглеводи, клітковину, калій та магній. Досить довго може зберігатись.

Кукурудза

Зварена, а потім заморожена кукурудза містить вуглеводи, клітковину, вітамін Р, калій та цинк. Дуже швидка у приготуванні та довго зберігається. Досить просто розморозити.

Яловича печінка

Містить велику кількість мікроелементів: вітаміни В2, В3, В5, В12, А, К, залізо, цинк, селен, мідь. Є джерелом білка.

Яблука

Вони довго зберігаються та доступні за ціною. Є джерелами вуглеводів, клітковини, вітаміну С, калію, заліза, міді.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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