Авто змило з дороги: у Тернопільській області через негоду загинули три людини

Авто змило з дороги: у Тернопільській області через негоду загинули три людини

У воді знайшли тіла водія, а також двох дівчат.

У Тернопільській області потік дощової води зніс у річку автомобіль. Через негоду загинули три людини

Про це повідомляє Держслужба з НС у телеграм-каналі.

"Внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому було три людини, надійшло о 21.40", - зазначили рятівники.

Також вони сказали, що на місті трагедії був виявлений автомобіль, який перевернувся на дах.

"Авто лежало у воді неподалік проїжджої частини дороги, людей в машині не було. Пошуки були організовані вздовж русла річки", - наголошується в повідомленні.

У воді знайшли тіла водія-чоловіка 1990 року народження, а також двох дівчат 2009 року народження.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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