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Як витримати літню спеку: поради медиків

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Як витримати літню спеку: поради медиків

Фото: Associated Press

Останній тиждень в усіх регіонах України реєструється екстремально висока температура повітря.

В Україні спека протримається щонайменше декілька днів і, без сумнівів, знов повернеться до кінця цього найважчого літа в нашій історії. 

Як витримати літню спеку, пояснюють фахівці.

  • Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.
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  • Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.
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  • Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.
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  • Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.
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  • Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.
  • Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!
  • Плануючи фізичну активність, обирайте для тренувань ранок або вечір.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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