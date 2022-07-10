Як витримати літню спеку: поради медиків

В Україні спека протримається щонайменше декілька днів і, без сумнівів, знов повернеться до кінця цього найважчого літа в нашій історії.

Як витримати літню спеку, пояснюють фахівці.

Подбайте про людей, особливо вразливих до неї, забезпечте для них прохолодні умови в оселі та достатню кількість води.

Перебуваючи вдома, завісьте вікна, особливо розташовані зі сонячного боку будинку.

Якщо надворі прохолодніше, ніж у помешканні, робіть провітрювання.

Виходячи у справах або на прогулянку, тримайтеся затінку та намагайтеся перебувати у прохолодних місцях, носіть панаму чи капелюх із широкими полями.

Уникайте перебування під сонцем між 11:00 та 15:00 годинами.

Ніколи не залишайте нікого, особливо дітей, людей похилого віку і тварин у зачинених транспортних засобах!

Плануючи фізичну активність, обирайте для тренувань ранок або вечір.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.