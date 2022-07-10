У Чехії відкриється виставка знищеної російської техніки

У понеділок, 11 липня, у Празі відкриється виставка російської військової техніки, знищеної Збройними силами України.

Виставка триватиме на Летенській рівнині в Празі 7 до 24 липня.

Про це повідомило посольство України в ЧехіЇ.

На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й сумнозвісний ракетно-зенітний комплекс "Бук". Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

Зазначається, що у відкритті виставки візьмуть участь єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший віцепрем’єр-міністр – міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан, мер Праги Зденєк Гржіб та староста Праги 7 Ян Чижинський.

Нагадаємо, у Сухопутніх військах ЗСУ показали британські броньовики Mastiff у дії. Зазначається, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

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