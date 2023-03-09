Чи настане мир в Україні після деокупації Криму: прогноз тарологині

Розклад карт таро показує, що звільнення півострова може відбутися ще у той час, коли Донбас не буде повністю деокупований.

Тарологиня Олена Бюн прогнозує, що звільнення Криму від російських окупантів стане переломним моментом у війні, але бойові дії на цьому можуть ще не припинитися.

Такий прогноз вона озвучила на YouTube-каналі PeopleLife.

За її словами, Путін точно знає, що Крим - це Україна. І невдовзі на окупованому півострові повинні відбутися “певні події, які викличуть величезні труднощі для російських військ”.

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“Карти говорять про перемогу, яка тягне за собою певний позитивний переломний момент. Це може швидко змінити перебіг війни в кращий бік для України. Йдеться про звільнення Криму”, - сказала тарологиня.

Розклад карт таро, говорить Олена Бюн, показує ймовірну ситуацію, “коли Крим звільнений, а Донецька та Луганська області ще окуповані”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відома астрологиня Валентина Віттрок дала детальний прогноз на березень 2023 року. Вона вважає, що цей місяць може стати важливим, зокрема на фронті прогнозується велика подія, яка за масштабом схожа на потоплення крейсера "Москва".

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