У Тбілісі протестувальники перекривають рух транспорту на проспектах (відео)

У Тбілісі ввечері 8 березня протестувальники почали перекривати рух транспорту на проспектах і не розходяться по домівках.

Про це свідчить відео, опубліковане в Мережі.

За інформацією видання "Новости-Грузия", частина учасників протестів спустилася від проспекту Шота Руставелі у напрямку набережної.

Частина з них перебуває в районі будинку юстиції. Ще одна велика група вирушила в напрямку штаб-квартири "Грузинської мрії". Туди стягується поліція. І ще якась частина мітингувальників прямують до площі Героїв.

Водночас на проспект Шота Руставелі повернулася частина демонстрантів і спецназ готується їх розганяти. При цьому деякі протестувальники влаштували танці перед розгоном.

Нагадаємо, у Грузії другий день поспіль тривають масові протести проти ухваленого напередодні закону, який оголошує неурядові організації та частину медіа "агентами іноземного впливу".

Зокрема, 8 березня на протест у районі парламенту зібралися близько 50 тис. осіб. Вони оголосили, що беруть в "облогу" будівлю парламенту і почали розтягували загородження. Силовики тоді застосували сльозогінний газ, водомети та влаштували стрілянину. Є затримані та постраждалі.

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