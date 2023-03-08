В Тбилиси протестующие перекрывают движение транспорта по проспектам (видео)

В Тбилиси вечером 8 марта протестующие начали перекрывать движение транспорта по проспектам и не расходятся по домам.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Сети.

По информации издания "Новости-Грузия", часть протестующих спустилась от проспекта Шота Руставели в направлении набережной.

Часть из них находятся в районе здания юстиции. Еще одна большая группа отправилась в направлении штаб-квартиры "Грузинской мечты". Туда стягивается полиция. И еще какая-то часть митингующих направляется к площади Героев.

В то же время на проспект Шота Руставели вернулась часть демонстрантов и спецназ готовится разгонять их. При этом некоторые протестующие устроили танцы перед разгоном.

Напомним, в Грузии второй день подряд продолжаются массовые протесты против принятого накануне закона, объявляемого неправительственные организации и часть медиа "агентами иностранного влияния".

В частности, 8 марта на протест в районе парламента собралось около 50 тыс. человек. Они объявили, что "осаждают" здание парламента и начали растягивать заграждения. Силовики тогда применили слезоточивый газ, водометы и устроили стрельбу. Есть задержанные и пострадавшие.

Грузины вышли на масштабный протест против действий пророссийских властей

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