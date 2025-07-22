Кельтський гороскоп на 23 липня 2025 року: Левам — час рішень, Рибам — гнучкість

Кельтський календар дерев / © ТСН

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23 липня день проходить під символом сили дуба і гнучкості верби. Це поєднання дає потужну підтримку для рішень, що визріли давно, і м’якість, щоб їх реалізувати без надриву.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овнам — чіткість дії

Дерево: в’яз

Сьогодні ви здатні структурувати хаос — і в голові, і в житті. В’яз підказує: не витрачайте сили на зайве, дійте послідовно й точно.

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Тельцям — емоційна рівновага

Дерево: глід

Глід балансує ваші почуття. День пасує для мирних домовленостей, особливо у близькому колі. Не тисніть, але не мовчіть.

Близнятам — час внутрішньої тиші

Дерево: береза

Береза просить уповільнитись. Ви звикли тримати кілька потоків інформації одночасно, але сьогодні краще зосередитися на одному важливому.

Ракам — підтримка вкоріненого

Дерево: дуб

День, коли варто триматися за те, що вас формує: родину, традиції, глибокі стосунки. Дуб дає опору — як зовнішню, так і внутрішню.

Левам — твердість у рішеннях

Дерево: дуб

Сьогодні зірки на вашому боці. Внутрішній голос сильний, а впевненість незламна. Не вагайтеся — рішення, прийняті сьогодні, матимуть довгий ефект.

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Дівам — мудрість гнучкості

Дерево: верба

Верба навчає вас не контролювати все до дрібниць. Умійте підлаштуватися під зміни — саме в цьому сила. Можливе важливе емоційне прозріння.

Терезам — гармонія слова

Дерево: горобина

Ваша здатність мирити та надихати сьогодні особливо сильна. Використайте її, щоб зняти напругу у стосунках. Горобина підтримує ясність комунікації.

Скорпіонам — глибина дій

Дерево: бузина

Бузина дає вам проникливість. Ви бачите те, що приховане. Але не поспішайте викривати — краще зберіть усі пазли до купи.

Стрільцям — м’яка адаптація

Дерево: верба

Не все сьогодні йде за планом, і це добре. Верба дає здатність змінювати напрямок без внутрішнього спротиву. У цьому — нова сила.

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Козерогам — рішучість і спокій

Дерево: дуб

День вимагає чітких меж і стабільних опор. Дуб допоможе втримати рівновагу навіть у складних умовах. Ви можете бути каменем, на який спираються інші.

Водоліям — м’якість як перевага

Дерево: верба

Натхнення приходить у тиші. Дозвольте собі мріяти, читати поезію чи малювати — це не марнування часу, а ваша внутрішня відбудова.

Рибам — синхронність з емоціями

Дерево: верба

Ви — дзеркало настрою дня. Сьогодні ваше чуття особливо тонке, а здатність надихати — висока. Діліться ніжністю, навіть якщо навколо — метушня.

23 липня — день, коли дуб надає стабільності й сили, а верба дарує гнучкість і емоційний затишок. Поєднуючи ці якості, ви можете просунутися у важливих рішеннях і при цьому не втратити внутрішню гармонію.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.