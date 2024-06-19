Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: що не варто робити

З погляду езотерики на літнє сонцестояння 20 червня 2024 року є деякі рекомендації щодо того, чого не варто робити, оскільки це може вплинути на енергетичні процеси та духовні практики:

Не варто втрачати енергію в марній активності : літнє сонцестояння — час піка сонячної енергії. Варто утриматися від важливих рішень, які можуть вимагати від вас багато сил.

Уникайте руйнівних емоційних реакцій : сонцестояння може підсилювати емоції через збільшену сонячну енергію. Тому важливо уникати конфліктів, гніву або негативних емоційних вибухів, які можуть впливати на вашу енергетику і практики.

Не переоцінюйте свої можливості : літнє сонцестояння — час підвищеної енергії, але це не означає, що ви повинні перевантажувати себе фізичними або енергетичними вправами до межі. Варто слухати своє тіло і не намагатися занадто напружуватися.

Уникайте поспіху в ухваленні важливих рішень : під час сонцестояння енергії можуть бути дуже інтенсивними, що може впливати на ваше сприйняття і рішення. Варто уникати поспіху в ухваленні важливих життєвих рішень через можливі впливи сонячної енергії.

Не занурюйтеся в негативні роздуми: літнє сонцестояння — час для підсилення позитивних енергій і наповнення себе світлом. Уникайте глибоких роздумів або втягування у негативні міркування, які можуть впливати на вашу енергетику.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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