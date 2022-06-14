Полуничний супермісяць: гороскоп для всіх знаків зодіаку

14 червня 2022 року над Землею зійде супермісяць.

Супермісяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повні з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

Залежно від культури та народних вірувань у деяких країнах є традиція давати власні імена повним місяцям. Наприклад, такі традиції є в американських індіанців та європейських фермерів, які переселилися до США та перейняли такий звичай. Вони створили кілька власних імен для назв повного місяця. Нині ці назви повні активно використовуються в езотеричних віруваннях.

Інші назви в різних календарях народів планети: Місяць коней, Місяць коханців, Місяць сильного Сонця, Місяць меду, Місяць полуниці, Місяць троянди. Говориться про повноцінну, але спокійну енергію, яка захищає, зміцнює і запобігає. Це час зміни подій, прийняття рішень, прийняття на себе відповідальності за те, що відбувається, боротьби з власною непослідовністю, зміцнення характеру та можливості отримувати винагороду за його позитивні риси. 14 червня зійде полунична повня.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич для періоду супермісяця 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Фото: ТСН.ua

Найкращий спосіб виправити помилку - розсміятися, а потім все-таки - виправити помилку. Усвідомлюючи, що все змінюється, чи станеш щось утримувати.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Фото: ТСН.ua

Практикуй задоволеність, замість пошуку тощо, що задовільняє. За нею ходити не треба, вона завжди у тобі. Задоволення не приносять радості, її приносить віддавання як безкорисне діяння.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Фото: ТСН.ua

Найкращий стан - це спокій. Майстер - це не той, хто виховує інших, а той, хто виховав себе, і ще багато чого крім цього.

РАК (22 червня-22 липня)

Фото: ТСН.ua

Не припиняй діяти, не починай прив’язуватися. Припинивши прив’язуватися, починай діяти. Найкраще бажання - це бажання бачити речі такими якими вони є і самому бути таким як є.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Фото: ТСН.ua

Дозволь усьому йти своїм ходом і сам слідуй за цим. Саме час довіритися потоку подій. Мудрість вже є у тобі, так само як чай вже усередині насіння. Не квап плоди передчасно.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Фото: ТСН.ua

У житті є дещо більше, ніж успішний успіх та ефективна ефективність. Зосередженість веде до безсмертя. Легковажність - до смерті.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Фото: ТСН.ua

Лише у спокійній свідомості, як у спокійній воді, світ відображається не викривленим.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Фото: ТСН.ua

На істинно твоєму шляху немає духу порівняння та змагань. Розслабся і будь собою.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Фото: ТСН.ua

Життя у вдячності - найкращий ґрунт для умиротворення. Знаходячись у різних човнах, ми пливемо по одній річці життя, хоча і в різних потоках.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Забувши все чого бажав, усвідомлюєш, що це все - не є все. Є дещо більше, ніж бажання.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Фото: ТСН.ua

Щоб впустити зміни у своє життя, достатньо просто їм відкритися та озброїтися терпіння.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Фото: ТСН.ua

Говорити слід лише про те, що змінює тишу на краще. Послухай тишу, щоб знати з чим порівнювати.

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