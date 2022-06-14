Росіяни обстріляли кілька громад і прикордонну територію на Сумщині

Росіяни обстріляли кілька громад і прикордонну територію на Сумщині

Війська країни-терористки Росії продовжують обстрілювати Сумську область.

Від початку нинішньої доби загарбники обстріляли кілька громад. Інформації про потерпілих чи загиблих внаслідок атак РФ немає.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 00:00 розпочався мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади. Сталося 11 вибухів. Росіяни вогонь вели з САУ та мінометів. За попередньою інформацією, пошкоджено один об'єкт цивільної інфраструктури.

О 5:30 ранку ворог знову розпочав артобстріл громади. Зафіксовано 21 "приліт" із реактивних систем залпового вогню та САУ.

Після 05:30 армія Російської Федерації обстріляла з артилерії територію Краснопільської громади. А за годину, о 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади. Було 28 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, у ДПСУ повідомили про те, що агресор відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району. Прикордонники нарахували понад 10 вибухів ворожих мін та артилерійських снарядів.

У ДПСУ наголошують, що цей же район росіяни чотири рази обстріляли учора:

в одному випадку ворожа артилерія здійснила 12 пострілів з боку селища Біла Берізка;

у інших двох – з боку села Троєбортне Брянської області із застосуванням мінометів калібру 120 мм та артилерії;

з боку російської Попівки випустили три десятки ворожих боєприпасів.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, але місто не відрізане. У місті тривають вуличні бої. У бомбосховищах місцевого заводу "Азот" залишаються 540-560 осіб.

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