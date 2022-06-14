Жданов розповів про "погану тенденцію" у військовій допомозі Україні

Деякі європейські країни, насмеред Німеччина, відмовляються постачати Україні танки.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував саміт міністрів оборони "Рамштайн-3", який має відбутися 15 червня, де обговорюватиметься військова допомога Україні.

Про це пише "Сьогодні".

За його словами, варто очікувати розширення географії "Рамштайну".

Водночас Жданов висловив занепокоєння щодо постачання озброєння з боку Німеччини.

"Німеччина не просто сама в особі канцлера накладає вето на будь-які постачання озброєнь Україні, а й поширює це вето на всі країни, які мають німецьке озброєння. Пам'ятаєте бажання Іспанії передати нам 40 танків "Леопард-2"? Так от, Німеччина не просто заборонила передавати ці танки для України, але й змусила Іспанію перепросити за те, що Іспанія насмілилася навіть подумати про те, щоб передати Україні танки", – наголосив він.

Він наголосив, що "знову спливає дуже погана тенденція про те, що країни старої Європи домовилися не постачати Україні танки". Така інформація знову почала з’являтися в європейських ЗМІ.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні.

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